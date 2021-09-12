إيران ودولة عربية يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن

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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.
وبيّن "رئيسي" في مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طهران، أن اجتماعات جيدة جرت مع المسؤولين العراقيين برئاسة "الكاظمي"، وأن الاجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدَيْن، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.