آخر الاخبار

بينها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة إيران ودولة عربية يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا بعد عشرين عاما من السرية والتهديد السعودية تعلق رسميا على وثائق أحداث 11 سبتمبر  خبر مؤلم يهز المملكة ويوجع مكة المكرمة شروط منح الجنسية والإقامة للمستثمرين. مليون دولار يمنحك الجنسية رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز يحققه النجم محمد صلاح شابة سعودية تمارس عملها كأول حلاقة في المملكه.. شاهد حركة طالبان تفتح أبواب القصر الرئاسي وتستقبل اول مسئول عربي رفيع رئيس حزب الإصلاح بمأرب يدعو لتحويل تكاليف احتفالات الحزب بمناسبه ذكرى تأسيسه لدعم الجبهات

بعد عشرين عاما من السرية والتهديد السعودية تعلق رسميا على وثائق أحداث 11 سبتمبر 

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 272

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها"، مؤكدا أن "المملكة لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر"

. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيصل بن فرحان مع نظيره النمساوي في الرياض، حيث لفت وزير الخارجية السعودي إلى أن "الوثائق الأميركية كافة أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية"،

مشيرا إلى أن "السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال". تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورط السعودية في الأحداث، إلا أن الوثيقة أكدت عدم وجود أي روابط بين الحكومة السعودية والخاطفين

إقراء أيضاً
بينها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جد
إيران ودولة عربية يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن
طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا
شروط منح الجنسية والإقامة للمستثمرين. مليون دولار يمنحك الجنسية
حركة طالبان تفتح أبواب القصر الرئاسي وتستقبل اول مسئول عربي رفيع
مواطن عربي يحرق نفسه بالولاعة والسلطات تعلن وفاته
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس