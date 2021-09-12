بينها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة إيران ودولة عربية يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا بعد عشرين عاما من السرية والتهديد السعودية تعلق رسميا على وثائق أحداث 11 سبتمبر خبر مؤلم يهز المملكة ويوجع مكة المكرمة شروط منح الجنسية والإقامة للمستثمرين. مليون دولار يمنحك الجنسية رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز يحققه النجم محمد صلاح شابة سعودية تمارس عملها كأول حلاقة في المملكه.. شاهد حركة طالبان تفتح أبواب القصر الرئاسي وتستقبل اول مسئول عربي رفيع رئيس حزب الإصلاح بمأرب يدعو لتحويل تكاليف احتفالات الحزب بمناسبه ذكرى تأسيسه لدعم الجبهات
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها"، مؤكدا أن "المملكة لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر"
. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيصل بن فرحان مع نظيره النمساوي في الرياض، حيث لفت وزير الخارجية السعودي إلى أن "الوثائق الأميركية كافة أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية"،
مشيرا إلى أن "السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال". تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورط السعودية في الأحداث، إلا أن الوثيقة أكدت عدم وجود أي روابط بين الحكومة السعودية والخاطفين