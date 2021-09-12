خبر مؤلم يهز المملكة ويوجع مكة المكرمة

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أقدم شاب في مكة المكرمة على طعن والديه بسكين مما أدلى إلى مقتل أمه على الفور، ووفاة والده متأثرا بجروحه في المستشفى وحسب صحيفة "سبق" فإن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة باشرت التحقيق في الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم. وما زالت الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وقالت الصحيفة السعودية إن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من فتاة تفيد بأن أخاها طعن والده ووالدته داخل منزلهم، حيث هرعت الجهات الأمنية للموقع برفقة الهلال الأحمر السعودي.

وأشارت إلى أنهم عثروا على الأم وتناهز من العمر 62 عاما مضرجة بالدماء وأكد الهلال الأحمر وفاتها على الفور أثر الطعنات، فيما وجد الأب ويبلغ من العمر 70 عاما غارقا في دمائه ويعاني من عدة طعنات، ما استدعى نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، حيث فارق الحياة. وقبضت الجهات الأمنية على الجاني وهو شاب في العقد الثالث من عمره داخل دورة المياه بمنزل أسرته.