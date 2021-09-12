رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز يحققه النجم محمد صلاح

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أصبح النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول اليوم الأحد، خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل محمد صلاح هدف التقدم لفريق ليفربول في مرمى مضيفه ليدز يونايتد، مبكرا في الدقيقة الـ20 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الرابعة من "البريمير ليغ". ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 100 بقميص "الريدز" اليوم أثناء مشاركته في مباراته رقم 162 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان النجم الإنجليزي آلان شيرر الهداف التاريخي "للبريميرليغ" قد وصل إلى هدفه رقم 100 بعد خوض (124) مباراة، كأسرع لاعب يدخل نادي المائة، ويليه مواطنه هاري كين (141) مباراة، ويليهما المهاجن الأرجنتيني سيرغيو أجويرو (147)، والفرنسي المعتزل تيري هنري (160). ويحتل صلاح المرتبة الثانية بين لاعبي القارة الإفريقية في قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا المتصدر برصيد 104 هدفا.