شابة سعودية تمارس عملها كأول حلاقة في المملكه.. شاهد

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت وفاء صقر، أول حلاقة سعودية عن قصتها في المهنة التي عادة ما يمارسها الرجال. وقالت أول حلاقة سعودية لعبد الرحمن المطيري، أحد مشاهير "سناب شات" في مقطع فيديو بثه على حسابه بموقع تويتر بينما كانت تقوم بحلاقة شعر طفل صغير، إنها خاضت غمار تجربة الحلاقة منذ عامين وأن والدتها فخورة بمهنتة ابنتها. وظهرت وفاء صقر ممسكة بماكينة الحلاقة الكهربائية وهي تنفذ قصة "فرنسية" للطفل.

وقالت إنها تجيد حلاقة شعر الأطفال والتعامل معهم حتى وإن كانوا صغارا جدا، لافتة إلى أنها تختار لكل طفل قصة تناسب نوع شعره. وتعمل وفاء من المنزل، إلا أنها لم تخف رغبتها في أن يكون لها محل خاص باسمها في المستقبل.

وقالت إنها تخطط لذلك. ولا تكتفي أول حلاقة سعودية بعمل القصات الحديثة للأطفال، لكنها أيضا لديها صبغات شعر طبيعية تستخدمها لمن يطلبها. وبدا أن وفاء متمرسة في مهنتها من خلال قيامها بحركات يؤديها الحلاقون المحترفون.

وقالت إنها دائمة ما تحرص على تطوير نفسها، بما في ذلك من خلال متابعة أحدث القصات على موقع يوتيوب. كما ظهرت أول حلاقة سعودية وهي تقوم بقص شعر طفل رضيع بينما كان نائما علي أيدي أمه. وفي ظهور آخر لها، قالت وفاء صفر لبرنامج سيدتي المذاع على "روتانا خليجية"، إنها كانت تعمل بأحد محلات الحلاقة قبل أن يغلق بسبب انتهاء الرخصة.

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