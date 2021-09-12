رئيس حزب الإصلاح بمأرب يدعو لتحويل تكاليف احتفالات الحزب بمناسبه ذكرى تأسيسه لدعم الجبهات

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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وجه رئيس التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب الشيخ مبخوت بن عبود دعوة لكل قيادات الحزب وقواعد ‏بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس الحزب بإلغاء كافة الاحتفالات الخطابية وإنفاق تكاليف تلك الاحتفالات في جبهات القتال.

وقال بن عبود عبر تغريدة له على تويتر " أدعو قيادات التنظيم في كل الفروع والشعب والحلقات وأنصار الإصلاح بإلغاء الاحتفالات الخطابية وإنفاق تكاليف هذه الاحتفالات في جبهات القتال والمشاركة بالنفس والمال مع إخوانكم المرابطين وتوزيع الكعك والحلويات في خطوط الالتماس الاماميه٠.

وقالت الدائرة الإعلامية التابعة للإصلاح انها ا ستدشن تظاهرة (حملة) إلكترونية احتفاء بالمناسبة، وذلك عند الساعة الثالثة من عصر يوم اليوم الأحد، والتي تستمر لثلاثة أيام تحت وسم ذكرى_الاصلاح_الوطن يجمعنا.