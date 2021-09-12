اليمن ترأس إجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب الصليب الأحمر تنقل 5 رفات من مشرحة ”طارق صالح“ الى صنعاء سلطنة عمان تبشر اليمنيين بحل الأزمة ووقف الحرب وزير الخارجية العماني يكشف مستجدات جهود وقف الحرب في اليمن السعودية تتوعد الحوثيين كاشفة عن مقترح للحل رفضوه وتحدد أولويتها في اليمن مواطن عربي يحرق نفسه بالولاعة والسلطات تعلن وفاته المؤتمر يهنئ حزب الإصلاح تظاهرة حاشدة في سقطرى تطالب برحيل الإمارات ومليشياتها مسام: نزع 1184 لغماً وذخيرة خلال اسبوع احتجاجات غاضبة بحضرموت تنديداً بغلاء المعيشة وتدهور الخدمات والمطالبة بإقالة الفاسدين (صور)
ترأس الوكيل المساعد لقطاع النقل البري بوزارة النقل - الأستاذ فضل قاسم صالح العبادي، رئيس وفد بلادنا، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع اللجنة الفنيه المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية.
وعبرها بمشاركة عدد من الدول بينها الإمارات،فلسطين، مصر، الاردن ،ليبيا واليمن. حيث عقد الإجتماع في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
، و ناقش الملاحظات والتحفظات المقدمة من الدول الاعضاء، كما واتخذ عدد من القرارات الهادفه الى تفعيل اتفاقيات تسهيل انتقال الركاب بين الدول العربية وعبرها واوصى الإجتماع بدعوة البلدان العربية الغير منضمة الى الاتفاقيه بسرعة الانضمام اليها كونها تسهل عملية انتقال الركاب بين الدول العربية كحق من حقوق المواطن العربي.
حضر الاجتماع الأستاذ/ علي حيدرة محروق القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالجمهورية عضو وفد بلادنا