اليمن ترأس إجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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ترأس الوكيل المساعد لقطاع النقل البري بوزارة النقل - الأستاذ فضل قاسم صالح العبادي، رئيس وفد بلادنا، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع اللجنة الفنيه المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية.

وعبرها بمشاركة عدد من الدول بينها الإمارات،فلسطين، مصر، الاردن ،ليبيا واليمن. حيث عقد الإجتماع في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

، و ناقش الملاحظات والتحفظات المقدمة من الدول الاعضاء، كما واتخذ عدد من القرارات الهادفه الى تفعيل اتفاقيات تسهيل انتقال الركاب بين الدول العربية وعبرها واوصى الإجتماع بدعوة البلدان العربية الغير منضمة الى الاتفاقيه بسرعة الانضمام اليها كونها تسهل عملية انتقال الركاب بين الدول العربية كحق من حقوق المواطن العربي.

حضر الاجتماع الأستاذ/ علي حيدرة محروق القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالجمهورية عضو وفد بلادنا