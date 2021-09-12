اليمن ترأس إجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب الصليب الأحمر تنقل 5 رفات من مشرحة ”طارق صالح“ الى صنعاء سلطنة عمان تبشر اليمنيين بحل الأزمة ووقف الحرب وزير الخارجية العماني يكشف مستجدات جهود وقف الحرب في اليمن السعودية تتوعد الحوثيين كاشفة عن مقترح للحل رفضوه وتحدد أولويتها في اليمن مواطن عربي يحرق نفسه بالولاعة والسلطات تعلن وفاته المؤتمر يهنئ حزب الإصلاح تظاهرة حاشدة في سقطرى تطالب برحيل الإمارات ومليشياتها مسام: نزع 1184 لغماً وذخيرة خلال اسبوع احتجاجات غاضبة بحضرموت تنديداً بغلاء المعيشة وتدهور الخدمات والمطالبة بإقالة الفاسدين (صور)
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد 12 سبتمبر/أيلول، انها سهلت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني نقل جثث خمسة أشخاص من مدينة المخا الساحلية الى العاصمة صنعاء.
وأفادت في تغريدات لها على "تويتر" أنه "بناء على طلب الجهات المعنية، سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني نقل 5 رفات بشرية من مشرحة المخا ـ التابعة لقوات طارق صالح ـ إلى صنعاء".
وأضافت: "نأمل أن تستمر مثل هذه العمليات الإنسانية في المستقبل نظرًا لقيمتها الإنسانية والجوهرية".
وتابعت: "يمكن أن يؤدي معرفة مصير وأماكن وجود المفقودين إلى إنهاء معاناة الأسر المكلومة، ويسمح بالدفن اللائق لمن ماتوا في الخطوط الأمامية للقتال".
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "استعدادها، بصفتها وسيطًا محايدًا، لتسهيل مثل هذه العمليات الإنسانية في المستقبل، وتوفير خبراتها في هذا الصدد".