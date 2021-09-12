الصليب الأحمر تنقل 5 رفات من مشرحة ”طارق صالح“ الى صنعاء

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد 12 سبتمبر/أيلول، انها سهلت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني نقل جثث خمسة أشخاص من مدينة المخا الساحلية الى العاصمة صنعاء.

وأفادت في تغريدات لها على "تويتر" أنه "‏بناء على طلب الجهات المعنية، سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني نقل 5 رفات بشرية من مشرحة المخا ـ التابعة لقوات طارق صالح ـ إلى صنعاء".

وأضافت: "نأمل أن تستمر مثل هذه العمليات الإنسانية في المستقبل نظرًا لقيمتها الإنسانية والجوهرية".

وتابعت: "يمكن أن يؤدي معرفة مصير وأماكن وجود المفقودين إلى إنهاء معاناة الأسر المكلومة، ويسمح بالدفن اللائق لمن ماتوا في الخطوط الأمامية للقتال".

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "استعدادها، بصفتها وسيطًا محايدًا، لتسهيل مثل هذه العمليات الإنسانية في المستقبل، وتوفير خبراتها في هذا الصدد".