سلطنة عمان تبشر اليمنيين بحل الأزمة ووقف الحرب

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعرب وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الأحد، عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية في اليمن.

وقال خلال مقابلة مع العربية على اقتراب استئناف المحادثات السياسية، مبشرا:" نحن قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية".

وأضاف:" لدينا قناعات قوية بوقف الحرب اليمنية ودفع المسار السياسي"، معتبرا أن من واجب بلاده من مساعدة اليمن على الاستقرار

وأوضح أن سلطنة عمان تسعى إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة اليمنية، قائلا "دورنا في الأزمة هو المساعدة، والحوثيون لم يرفضوا الجهود العمانية".

إلى ذلك، شدد على أن سياسة سلطنة عمان الداخلية انعكاس لسياستها الخارجية، التي تقوم على التعايش والسلام وحسن الجوار وحل الأزمات والقضايا عبر الوسائل السلمية.

وأكد أن المملكة السعودية وبلاده تمثلان ثقلا وعمقا استراتيجيا متبادلا بحكم موقعهما الجغرافي، وباعتبارهما دولتين متجاورتين،مضيفا أن ما يميز العلاقة بين الطرفين منذ عقود، هو وجود احترام وثقة كبير متبادلة علئ مستوى القيادة والحكومة والشعبين.