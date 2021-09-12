عاجل.. وزير الخارجية العماني يكشف مستجدات جهود وقف الحرب في اليمن

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية العماني إن هناك وجود إجماع من جميع الأطراف على وقف النار في اليمن، خاصة وأن الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية لحل الأزمة.

كما أكد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان تسعى إلى تقريب وجهات النظر بالأزمة اليمنية، وأن دور مسقط في الأزمة يقتصر على المساعدة في ذلك.

وأكد وزير خارجية عُمان في تصريحات لقناة العربية، أن من واجب بلاده مساعدة اليمن على الاستقرار، مشيرًا إلى أن مسقط لديها قناعات قوية بوقف حرب اليمن ودفع المسار السياسي.

وأكد البوسعيدي أن عُمان قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية، منوهًا إلى أن الصراع في اليمن يحل بالحوار وعدم الإقصاء.