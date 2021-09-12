عاجل.. وزير الخارجية العماني يكشف مستجدات جهود وقف الحرب في اليمن السعودية تتوعد الحوثيين كاشفة عن مقترح للحل رفضوه وتحدد أولويتها في اليمن مواطن عربي يحرق نفسه بالولاعة والسلطات تعلن وفاته المؤتمر يهنئ حزب الإصلاح تظاهرة حاشدة في سقطرى تطالب برحيل الإمارات ومليشياتها مسام: نزع 1184 لغماً وذخيرة خلال اسبوع احتجاجات غاضبة بحضرموت تنديداً بغلاء المعيشة وتدهور الخدمات والمطالبة بإقالة الفاسدين (صور) إجتماع لتنفيذ اتفاقية نقل الركاب على الطرق بين 8 دول عربية صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية هروب الأسرة من سجن جلبوع ومدة حفر النفق صيدلية مجانية لمرضى القلب في تعز
قال وزير الخارجية العماني إن هناك وجود إجماع من جميع الأطراف على وقف النار في اليمن، خاصة وأن الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية لحل الأزمة.
كما أكد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان تسعى إلى تقريب وجهات النظر بالأزمة اليمنية، وأن دور مسقط في الأزمة يقتصر على المساعدة في ذلك.
وأكد وزير خارجية عُمان في تصريحات لقناة العربية، أن من واجب بلاده مساعدة اليمن على الاستقرار، مشيرًا إلى أن مسقط لديها قناعات قوية بوقف حرب اليمن ودفع المسار السياسي.
وأكد البوسعيدي أن عُمان قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية، منوهًا إلى أن الصراع في اليمن يحل بالحوار وعدم الإقصاء.