السعودية تتوعد الحوثيين كاشفة عن مقترح للحل رفضوه وتحدد أولويتها في اليمن

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، على أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، مشددا في الوقت ذاته على أن المسؤولية في الخراب تقع على عاتق الحوثيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض اليوم، أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، مؤكداً أن الميليشيا تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

كما تابع أن الرياض كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن(في اشارة للمبادرة السعودية للسلام المتضمنة 4بنود)، إلا أن الميليشيا الإرهابية لم تلتزم به، بل واصلت تهديد المدنيين.

كذلك أعلن رفض المملكة القاطع لاستخدام الميليشيات الحوثية الشعب اليمني كرهينة.

إلى ذلك، نوّه إلى أن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب، وأنها ستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال.

في سياق اخر، أوضح الوزير السعودي على أن إيران لم تحترم الاتفاق النووي.

وأكد على دعم بلاده للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

الجدير ذكره أن المملكة كانت بعثت الأسبوع الماضي، برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، مؤكدة على أنّ تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.