المؤتمر يهنئ حزب الإصلاح

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هنأ حزب المؤتمر الشعبي العام، امس السبت، قيادة التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 31 لتأسيس الحزب.

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في بيان لها، عن التهاني والتبريكات لقيادات وقواعد التجمع اليمني للإصلاح بهذه المناسبة.

وأشارت إلى أن تأسيس التجمع كان رافدا جديد من العمل السياسي، مع إعادة وحدة الوطن على أساس من الديمقراطية والتعددية السياسية، الأمر الذي أسهم في إنعاش الحياة السياسية، ولعب بعدها التجمع اليمني للإصلاح دوراً بارزاً في مختلف المسارات الوطنية.

ونوه المؤتمر بما يعيشه اليمن اليوم من مرحلة فارقة في النضال الوطني التي يخوض غمارها أبناء الشعب وقواه السياسية، لمواجهة مخلفات الإمامة البغيضة، حيث تقف القوى السياسية في خندق واحد خلف القيادة الشرعية، يوحدها الوطن وإرادة الشعب في دحر الانقلاب السلالي، واستعادة الدولة اليمنية وانهاء مشروع المليشيا العنصرية وقطع دابر المشروع الإيراني، مؤكدا أن هذا يفرض "أن نكون يداً واحدة وإرادة واحدة تتجاوز الماضي لتعيد للشعب حقه".

وجدد التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي العام ترسيخ العلاقة مع الإصلاح فيما يخدم الصالح الوطني، معربا عن أمله في أن تتوحد كل الجهود للدفاع عن النظام الجمهوري ومواجهة الكهنوت الامامي.