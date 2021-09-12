تظاهرة حاشدة في سقطرى تطالب برحيل الإمارات ومليشياتها

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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طالبت تظاهرة حاشدة اليوم الأحد في جزيرة سقطر برحيل الإمارات، وادواتها ونددت بتدهور الخدمات.

وهتف متظاهرون برحيل عناصر ما يسمى المجلس الانتقالي والإدارة الذاتية من كافة أراضي ارخبيل محافظة سقطرى.

كما رفعوا امام مبنى السلطة المحلية لافتات تندد بتدهور الخدمات في الجزيرة المحتلة من دولة الإمارات ومليشياتها.