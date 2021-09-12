مواطن عربي يحرق نفسه بالولاعة والسلطات تعلن وفاته المؤتمر يهنئ حزب الإصلاح تظاهرة حاشدة في سقطرى تطالب برحيل الإمارات ومليشياتها مسام: نزع 1184 لغماً وذخيرة خلال اسبوع احتجاجات غاضبة بحضرموت تنديداً بغلاء المعيشة وتدهور الخدمات والمطالبة بإقالة الفاسدين (صور) إجتماع لتنفيذ اتفاقية نقل الركاب على الطرق بين 8 دول عربية صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية هروب الأسرة من سجن جلبوع ومدة حفر النفق صيدلية مجانية لمرضى القلب في تعز إنستغرام تعلن عن اعتماد تقنية جديدة وحديثة تخلصك من الفوضى لماذا فشلت إستراتيجية الغربي في كابل تفاصيل
طالبت تظاهرة حاشدة اليوم الأحد في جزيرة سقطر برحيل الإمارات، وادواتها ونددت بتدهور الخدمات.
وهتف متظاهرون برحيل عناصر ما يسمى المجلس الانتقالي والإدارة الذاتية من كافة أراضي ارخبيل محافظة سقطرى.
كما رفعوا امام مبنى السلطة المحلية لافتات تندد بتدهور الخدمات في الجزيرة المحتلة من دولة الإمارات ومليشياتها.