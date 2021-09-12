مسام: نزع 1184 لغماً وذخيرة خلال اسبوع

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أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، الأحد 12 سبتمبر/أيلول، نزع 1184 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري.
وقال في بيان، إن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية الشهر ولغاية 10 منه 2679 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأضاف أن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 279874 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.
وارتفع أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى 273954 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.