احتجاجات غاضبة بحضرموت تنديداً بغلاء المعيشة وتدهور الخدمات والمطالبة بإقالة الفاسدين (صور)

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شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن) اليوم الأحد 12 سبتمبر/أيلول، احتجاجات شعبية تنديداً بتردي تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية في المحافظة.
وقالت مصادر محلية وسكان، إن “محتجين غاضبين أغلقوا شوارع رئيسية في المدينة، عبر إحراق الإطارات ورص الأحجار، وعرقلة حركة السير”.
وأضافت المصادر أن المحتجين أغلقوا محال تجارية ومدارس في المدينة.
ويطالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية، كما ينددون بالفساد الحكومي وضعف الخدمات، لا سيما الكهرباء وانعدام الوقود.
كما طالب المتظاهرون بإقالة محافظ حضرموت فرج البحسني، واتهموه بالفساد.