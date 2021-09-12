إجتماع لتنفيذ اتفاقية نقل الركاب على الطرق بين 8 دول عربية

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها في مقر الأمانة العامة للجامعة يومي 12-13 سبتمبر 2021.

ووجهت الأمانة العامة للجامعة "الدعوة لعقد هذا الاجتماع بهدف تفعيل الاتفاقية والتي اعتمادها مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم "235" بتاريخ 24/11/2004، وأقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم "6701" في دورته "126" بتاريخ 6/9/2006.

وتأتي هذه الاتفاقية تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، وتهدف إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتي ذلك رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الدول المتعاقدة وهم ثماني دول عربية: الأردن، الإمارات، العراق، فلسطين، قطر، ليبيا، اليمن، وسوريا "المعلق عضويتها في الوقت الحالي"، بمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب