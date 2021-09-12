إنستغرام تعلن عن اعتماد تقنية جديدة وحديثة تخلصك من الفوضى

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اعتمدت منصة التواصل المصور "إنستغرام" تقنية جديدة يمكنها أن تخلص مستخدميها من "فوضى" شريط الأخبار.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن إنستغرام ستعتمد قريبا تقنية "المنشورات المفضلة" لتعرض لمستخدميها تفضيلاتهم من المنشورات والصور، بدلا من عرضها بصورة عشوائية فوضوية.

​ونقل التقرير عن أليساندرو بالوزي، مطور تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام قوله إن تلك التقنية الجديدة تسمح بتصنيف حسابات إنستغرام لديك حسب الأهمية سواء للأصدقاء أو المتابعين، لترتب أولوليات العرض لديك.

وستصل بتلك الطريقة منشورات الحسابات ذات الأولوية الأعلى أولا للمستخدم، فيما تتراجع المنشورات ذات الأولوية الأقل إلى الأسفل.

وأوضح التقرير أن منصة "إنستغرام" تختبر حاليا تلك الميزة، وتنوي إطلاقها قريبا لكافة مستخدميها حول العالم