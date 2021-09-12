لماذا فشلت إستراتيجية الغربي في كابل تفاصيل

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 193

اعتبر كبير موظفي رئيس الوزراء البريطاني السابق جوناثان باول، أن سقوط كابل في أيدي طالبان بعد 20 عاما من أحداث 11 سبتمبر لا يمثل إخفاقا لإستراتيجية الغرب في أفغانستان فحسب، بل يمثل فشلا أوسع لإستراتيجيته الشاملة في التصدي للإرهاب الذي أدى إلى الهجمات في نيويورك وواشنطن.

وقال في مقال نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس (السبت): إن الإخفاق النهائي ليس في الحقيقة نتيجة حروب أبدية ولا محاولة إعادة تشكيل الأمم، وإنه إذا لم يكن لدى الغرب الصبر لمواصلة الحروب فعندئذ لا ينبغي له الشروع فيها في المقام الأول، وإذا لم يساعد البلدين على إعادة بناء المؤسسات بعد المشاركة في الحرب، فسينتهي به المطاف بفوضى مذهلة مثل ليبيا.

ورأى أن الإخفاق الرئيسي في أفغانستان هو الفشل في التعلم من معاناتنا السابقة مع الإرهاب، وأنك لن تصل إلى سلام دائم إلا عندما يكون لديك مفاوضات شاملة، وليس عندما تحاول فرض تسوية بالقوة كما فعلت بريطانيا مع آيرلندا الشمالية عندما حاولت صنع السلام في أعوام 1973 و1985 و1993، مستثنية «الشين فين» في كل مرة، وفي كل مرة فشلت بإنهاء الاضطرابات.

ولفت إلى أن بلاده في أفغانستان كررت الأخطاء السابقة بآيرلندا الشمالية، وكانت أول فرصة ضائعة في أبريل 2002 عندما جنحت طالبان للسلم بعد انهيارها. وبدلا من إشراكها بعملية شاملة ومنحها حصة في أفغانستان الجديدة، واصل الأمريكيون ملاحقتهم وعادوا إلى القتال.

واعتبر أنه كانت هناك فرص ملموسة متكررة لبدء مفاوضات مع طالبان منذ ذلك الحين، حيث كانت في ذاك الوقت أضعف بكثير مما هي عليه اليوم ومستعدة للتسوية، لكن القادة السياسيين كانوا شديدي الحساسية من رؤيتهم وهم يتعاملون علنا مع جماعة مسلحة.

وخلص باول إلى أن الدرس المستفاد من أفغانستان واضح كما كان في آيرلندا الشمالية، وهو أنه إذا أردنا يوما ما تأمين سلام دائم؛ فعلينا التعامل مع أعدائنا وليس فقط مع من نحبهم