الحكومة الشرعية: الصمت الدولي شجع المليشيات الحوثية على قصف المدنيين

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طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة الجرائم المليشيات الحوثية، وآخرها استهداف ميناء المخا واتخاذ موقف حازم ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت.
وقالت الحكومة اليمنية: «إن الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في اليمن»،
موضحة أن الهجوم الحوثي تسبب بإلحاق الدمار الهائل بمرافق الميناء التشغيلية ومخازن المواد الغذائية واحتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي للبلاد والبضائع الخاصة بالمستوردين، وبالتزامن مع استئناف ميناء المخا لنشاطه التجاري.
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم يمثل امتداداً لمسلسل استهداف المليشيات الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد اليمني، مؤكدة أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات هذه المليشيا المتمردة من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن