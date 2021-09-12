مقتل وجرح مدنيين بانفجار لغم حوثي في الجوف

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قتل وأصيب مدنيان، إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في إحدى الطرقات العامة بمديرية خب الشعف شرقي محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وأكد مصدر محلي، استشهاد المواطن سلطان عليان، وإصابة المواطن عبدالخالق قعشل، الجمعة، إثر انفجار لغم حوثي في الطريق العام الرابط بين منطقة اليتمة ومحافظة مأرب المجاورة للجوف.

وأوضح أن المليشيا زرعت آلاف الألغام في الطرقات والأراضي الزراعية وحول آبار المياه والمناطق المأهولة بالسكان، إضافة إلى الهضاب والسهول التي يقصدها المواطنون في المناطق الريفية لرعي المواشي.

ومنذ بداية العام 2021، قتل وأصيب بالالغام والعبوات الحوثية، عشرات الأبرياء في محافظة الجوف، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكان آخر الضحايا مقتل مواطن وطفلتين، وإصابة آخرين من العائلة نفسها في 29 أغسطس 2021، بالقرب من منطقة هراب في مديرية الحزم، في حين راح ضحية تلك الألغام آلاف الأبرياء في مختلف المحافظات اليمن.