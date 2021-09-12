طيران التحالف يحصد مجاميع للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب بعد كسر هجوم لهم على مواقع المشجح

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دحرت قوات الجيش الوطني، ، مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.
وقال المركز الإعلامي للجيش إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات لعناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مواقع متفرقة غرب مأرب، وتكبّدت الميليشيات على إثره خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
كما سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، السبت، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري "إن الجيش الوطني والمقاومة كسروا هجوماً للميليشيات الحوثية وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها عدداً من القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر أخرى في العتاد إثر قصف مدفعي لقوات الجيش".
وأضاف المصدر "أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات تجمعات للميليشيات الحوثية غرب مأرب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير طاقمين بما عليهما من عتاد".
ونشر المركز الإعلامي للجيش الوطني مقطع فيديو لجانب من المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية غرب مأرب