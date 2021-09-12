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دعوات يمنية لتجميد استوكهولم بعد استهداف المليشيات الحوثية لميناء المخا

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أطلقت الميليشيات الحوثية أربعة صواريخ وثلاث طائرات من دون طيار مفخخة صوب ميناء المخا، ما أدى إلى دمار واسع في مستودعات الميناء بدون تسجيل إصابات بشرية.

ودعا ناشطون يمنيون إلى تجميد «اتفاق استوكهولم»، واستئناف تحرير الحديدة وموانئها، وقالوا إن ذلك هو الرد العملي المنطقي على الهجوم.

ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الهجوم الحوثي على ميناء المخا يهدف إلى عرقلة استئناف نشاطه، لتحويل الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة.

وفي سياق يمني متصل، حمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن تعقيد الوضع الإنساني في البلاد، كما شددت على أنها تطمح إلى إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث.

وجاءت التصريحات اليمنية على لسان كل من وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، والمندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي

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