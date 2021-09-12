إعلامية الإصلاح تعلن تدشينها اليوم الأحد تظاهرة إعلامية إحتفاء بالذكرى ال13لتأسيس الحرب

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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دعت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، أعضاء ومناصري ومحبي الإصلاح على امتداد الأرض اليمنية، للاحتفاء بالذكرى الـ 31 لتأسيس الحزب، والتي تصادف في الـ 13 من سبتمبر من كل عام.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم السبت، إنها ستدشن تظاهرة (حملة) إلكترونية احتفاء بالمناسبة، وذلك عند الساعة الثالثة من عصر يوم غد الأحد، والتي تستمر لثلاثة أيام تحت وسم ذكرى_الاصلاح_الوطن يجمعنا.

وأكد البيان أن ميلاد الإصلاح السبتمبري كان مقرونا بعهد جديد من الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية، ليظل في طليعة القوى الوطنية المدافعة عن الحقوق والحريات والمكافحة من أجل حرية الرأي والتعبير، وانتهاج الحوار والتعايش والشراكة خياراً آمناً للشعب والوطن".

وتهدف الحملة الإلكترونية بحسب البيان إلى إحياء هذه المناسبة الغالية، يوم ميلاد الإصلاح الذي يمثل اليوم أحد الأعمدة الصلبة للثورة والجمهورية وركيزة من ركائز التعددية والديمقراطية.

كما تهدف إلى التذكير بمسيرة الإصلاح النضالية واسهاماته في الحياة السياسية، والدفاع عن الوطن والجمهورية.

وجددت الدائرة التهاني لكل أعضاء الإصلاح وكل القوى السياسية بهذه الذكرى، مشيرة إلى أنها تأمل التفاعل مع هذا الاحتفالية "التي حرصنا أن تكون في حدها الأدنى بسبب ما تمر بها البلاد"..

مؤكدة حرصها أكثر على ألا تفوت هذه المناسبة التي تمثل أبسط مظاهر الحياة السياسية التي صادرتها مليشيا الحوثي الانقلابية دون احتفاء.

وتمنت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، أن تكون ذكرى تأسيس الإصلاح بداية عهد جديد لوطننا وشعبنا المناضل، ومحطة انطلاق نحو غدٍ أفضل".