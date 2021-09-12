رونالدو يكشف سر "مسرح الأحلام" بعد إحراز هدفين في مباراته الأولى مع الشياطين الحمر أماكن «سامة» في البطيخ.. احذر منها محافظ شبوة ”بن عديو“ يبعث برقية لمحافظ حضرموت ”فرج البحسني“ يطالبه بوقف ”التعسفات“ "واتساب" تقدم نسخ احتياطية مشفرة في السحابة بعد 20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر.. ما مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية؟..تقرير أبو عبيدة يهدد الاحتلال... هذا ما قاله ”علي محسن الأحمر“ يضع أمام المجتمع الدولي ”دليل بشع“ يثبت الاستغلال الحوثي السيء لـ”اتفاق ستوكهولم“ وتحدي المليشيا واستهتارها بكل الجهود الدولية الأول على مستوى الجامعة.. جامعة ”ميسور“ الهندية تمنح الباحث اليمني ”نوفل الرفاعي“ الماجستير بامتياز وتوصي بطباعة أطروحته وتداولها بين الجامعات ”غروندبرغ“ يدشن مهمته بالاستماع لوجهة نظر “مسقط“ لحل الأزمة اليمنية في مؤتمره الأول بسيئون.. إشهار إتحاد قضاة اليمن
علق النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو على مشاركته في أول مباراة له مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرا إلى أن كلمة السر في فوز الشياطين الحمر تكمن في "مسرح الأحلام".
وتمكن مانشستر يونايتد، بقيادة رونالدو، من الفوز على نادي نيوكاسيل يونايتد (4 -1) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي.
واستطاع النجم البرتغالي من إحراز هدفين من الأهداف الأربعة، التي قادت إلى فوز الشياطين الحمر في أول مبارياته مع الفريق.
وكتب رونالدو، على "فيسبوك"، اليوم السبت: "عودتي إلى ملعب أولد ترافورد تذكرني بالسبب الذي يجعل هذا الملعب يعرف بـ "مسرح الأحلام".
وقال: "بالنسبة لي، كان هذا الملعب مكانا سحريا تسطيع دوما أن تحقق فيه كل ما تريد فعله".
وتابع رونالدو: "نمضي قدما في طريقنا بكل ثقة وتفاؤل بأننا سنحتفل في نهاية المباراة، بفضل الدعم الرائع الذي نحصل عليه من مشجعي الفريق".
وأكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه يشعر بالفخر بعد عودته إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد واللعب في الدوري الإنجليزي، مضيفا: "لكن ما يجعلني أكثر سعادة هو مساعدة الفريق لنمضي قدما".