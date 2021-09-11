أماكن «سامة» في البطيخ.. احذر منها

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال بروفيسور العلوم الطبية ميخائيل كوتوشوف، إن قشر البطيخ بطبقتيه الخارجية والداخلية يمكن أن يشكل خطرا على جسم الإنسان.

وأكد كوتوشوف أن ذلك الخطر ناجم من حقيقة أن المبيدات الحشرية المركزة، التي غالبا ما تستخدم في الزراعة، تبقى معلقة في قشور البطيخ.

وأشار بروفيسور العلوم الطبية إلى أنه عند اختيار البطيخ يجب الانتباه إلى مظهره، فالبطيخ المخطط ليس بالضرورة أن يكون آمنا بالمطلق.

وكانت أخصائية الغدد الصماء في عيادة جامعة موسكو الحكومية زوكرا بافلوفا فالت إن أخطر شيء في البطيخ هو الفركتوز، مشيرة إلى أنه يطلق إحساسا في الجسم يشبه الجوع، ويتسبب برغبة الشخص في تناول الطعام، حتى لو تناول كميات كبيرة من البطيخ.

وقالت الطبيبة: "هذا يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة"، مضيفة أن البطيخ يجب أن يؤكل فقط بعد وجبة كاملة، وتقتصر الكمية المسموحة على 200-300 غرام.