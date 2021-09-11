محافظ شبوة ”بن عديو“ يبعث برقية لمحافظ حضرموت ”فرج البحسني“ يطالبه بوقف ”التعسفات“

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بعث محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم السبت 11 سبتمبر/أيلول برقية الى إلى محافظ حضرموت فرج البحسني، طالبه فيها بإيقاف أعمال العنف والتعسفات التي يتعرض لها طلاب من ابناء المحافظة في كلية الشرطة بمدينة المكلا.

وقال "بن عديو" في المذكرة: "تقدم إلينا طلاب محافظة شبوة الدراسين في كلية الشرطة بحضرموت، ببلاغ عن أعمال عنف وتعسف مورست عليهم من قبل عساكر داخل الكلية“.

وأشار الى أن الطلاب تعرضوا لـ"ضرب مبرح بأعقاب البنادق وطرد من الكلية بأوامر من نائب مدير الكلية ولازالت هذه الممارسات قائمة في حقهم حتى اللحظة".

وطالب محافظة شبوة من اللواء فرج البحسني "سرعة إيقاف ومعالجة هذه الاعتداءات ومعاقبة من قام بها على طلاب محافظة شبوة في كلية الشرطة"، مؤكدا أنه في حال عدم معالجة المشكلة "سنضطر إلى سحب جميع الطلاب إذا كانت الكلية والمكلا لا تتسع لهم".

الجدير بالذكر أن نحو 72 طالباً من خريجي الثانوية والجامعات من ابناء شبوة يدرسون في كلية الشرطة المنشأة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت بقرار جمهوري ككلية لجميع ابناء اليمن.