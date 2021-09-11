أماكن «سامة» في البطيخ.. احذر منها محافظ شبوة ”بن عديو“ يبعث برقية لمحافظ حضرموت ”فرج البحسني“ يطالبه بوقف ”التعسفات“ "واتساب" تقدم نسخ احتياطية مشفرة في السحابة بعد 20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر.. ما مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية؟..تقرير أبو عبيدة يهدد الاحتلال... هذا ما قاله ”علي محسن الأحمر“ يضع أمام المجتمع الدولي ”دليل بشع“ يثبت الاستغلال الحوثي السيء لـ”اتفاق ستوكهولم“ وتحدي المليشيا واستهتارها بكل الجهود الدولية الأول على مستوى الجامعة.. جامعة ”ميسور“ الهندية تمنح الباحث اليمني ”نوفل الرفاعي“ الماجستير بامتياز وتوصي بطباعة أطروحته وتداولها بين الجامعات ”غروندبرغ“ يدشن مهمته بالاستماع لوجهة نظر “مسقط“ لحل الأزمة اليمنية في مؤتمره الأول بسيئون.. إشهار إتحاد قضاة اليمن الحوثيون يُصَفُّون ”أيمن ردمان“ وسط العاصمة صنعاء وقبائل أرحب تحتشد وتتوافد بالمئات
بعث محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم السبت 11 سبتمبر/أيلول برقية الى إلى محافظ حضرموت فرج البحسني، طالبه فيها بإيقاف أعمال العنف والتعسفات التي يتعرض لها طلاب من ابناء المحافظة في كلية الشرطة بمدينة المكلا.
وقال "بن عديو" في المذكرة: "تقدم إلينا طلاب محافظة شبوة الدراسين في كلية الشرطة بحضرموت، ببلاغ عن أعمال عنف وتعسف مورست عليهم من قبل عساكر داخل الكلية“.
وأشار الى أن الطلاب تعرضوا لـ"ضرب مبرح بأعقاب البنادق وطرد من الكلية بأوامر من نائب مدير الكلية ولازالت هذه الممارسات قائمة في حقهم حتى اللحظة".
وطالب محافظة شبوة من اللواء فرج البحسني "سرعة إيقاف ومعالجة هذه الاعتداءات ومعاقبة من قام بها على طلاب محافظة شبوة في كلية الشرطة"، مؤكدا أنه في حال عدم معالجة المشكلة "سنضطر إلى سحب جميع الطلاب إذا كانت الكلية والمكلا لا تتسع لهم".
الجدير بالذكر أن نحو 72 طالباً من خريجي الثانوية والجامعات من ابناء شبوة يدرسون في كلية الشرطة المنشأة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت بقرار جمهوري ككلية لجميع ابناء اليمن.