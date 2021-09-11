أبو عبيدة يهدد الاحتلال... هذا ما قاله ”علي محسن الأحمر“ يضع أمام المجتمع الدولي ”دليل بشع“ يثبت الاستغلال الحوثي السيء لـ”اتفاق ستوكهولم“ وتحدي المليشيا واستهتارها بكل الجهود الدولية الأول على مستوى الجامعة.. جامعة ”ميسور“ الهندية تمنح الباحث اليمني ”نوفل الرفاعي“ الماجستير بامتياز وتوصي بطباعة أطروحته وتداولها بين الجامعات ”غروندبرغ“ يدشن مهمته بالاستماع لوجهة نظر “مسقط“ لحل الأزمة اليمنية في مؤتمره الأول بسيئون.. إشهار إتحاد قضاة اليمن الحوثيون يُصَفُّون ”أيمن ردمان“ وسط العاصمة صنعاء وقبائل أرحب تحتشد وتتوافد بالمئات تل أبيب تكشف المعلومة الذهبية التي قادت إلى اعتقال الأسيرين الفلسطينيين جثث متفحمة وتوجيهات لإبتلاع الهزيمة.. هذا مايتكتم عليه «الحـوثي» في «صنعـاء» ”سام“ تدعو ”الانتقالي الجنوبي“ لاطلاق سراح 4 طلاب اعتقلتهم مليشيا المجلس لدى وصولهم مطار عدن موضوع يجب ان يقرأ إجباريا.. استحمامك قد يتسبب في ضرر بصحة الدماغ والقلب
أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة أن قيادة الكتائب راقبت وتراقب عن كثب تطورات الموقف بخصوص عملية نفق الحرية في سجن جلبوع وأبطالها المقاومين، منذ تنفيذ هذه العملية البطولية وحتى اللحظة.
وقال أبو عبيدة في كلمة له: "إن قيادة القسام إذ تنظر باعتزاز وإكبار لأبطال هذه العملية المجاهدين/ محمد العارضة ويعقوب قادري، ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي وأيهم كممجي ومناضل نفيعات الذين رفعوا رأس الأمة والشعب الفلسطيني بعمليتهم الجبارة تخطيطاً وتنفيذا وإساءة لوجه الكيان الصهيوني، هذه العملية التي أظهرت من جديد هشاشة نظرية أمن العدو التي تسقط في كل مرة تحت أقدام أبناء شعبنا وإرادتهم".
وأضاف أن إعادة اعتقال أبطال عملية نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولا يزيد شعبنا إلا فخرا بشجاعة وصلابة أسراه المقاومون، ولا يطعن في صورة البطولة الرائعة التي سطرها هؤلاء الرجال، كما أن هذا الاعتقال لا ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية وبالكيان برمته، ولن يعيد ترميم صورة الفشل المريع الذي مني به هذا العدو ومؤسساته.