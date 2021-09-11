أبو عبيدة يهدد الاحتلال... هذا ما قاله ”علي محسن الأحمر“ يضع أمام المجتمع الدولي ”دليل بشع“ يثبت الاستغلال الحوثي السيء لـ”اتفاق ستوكهولم“ وتحدي المليشيا واستهتارها بكل الجهود الدولية الأول على مستوى الجامعة.. جامعة ”ميسور“ الهندية تمنح الباحث اليمني ”نوفل الرفاعي“ الماجستير بامتياز وتوصي بطباعة أطروحته وتداولها بين الجامعات ”غروندبرغ“ يدشن مهمته بالاستماع لوجهة نظر “مسقط“ لحل الأزمة اليمنية في مؤتمره الأول بسيئون.. إشهار إتحاد قضاة اليمن الحوثيون يُصَفُّون ”أيمن ردمان“ وسط العاصمة صنعاء وقبائل أرحب تحتشد وتتوافد بالمئات تل أبيب تكشف المعلومة الذهبية التي قادت إلى اعتقال الأسيرين الفلسطينيين جثث متفحمة وتوجيهات لإبتلاع الهزيمة.. هذا مايتكتم عليه «الحـوثي» في «صنعـاء» ”سام“ تدعو ”الانتقالي الجنوبي“ لاطلاق سراح 4 طلاب اعتقلتهم مليشيا المجلس لدى وصولهم مطار عدن موضوع يجب ان يقرأ إجباريا.. استحمامك قد يتسبب في ضرر بصحة الدماغ والقلب
منحت جامعة ميسور في الهند الباحث اليمني نوفل عبدالحميد الرفاعي درجة الماجستير بامتياز عن رسالته المقدمة في دراسات التنمية.
وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بالطرح العلمي المشفوع بالبيانات والدلائل والمقارنات المتضمنة في الرسالة.
وحثت اللجنة على أهمية طباعة الاطروحة وتداولها بين الجامعات والمراكز البحثية للاستفاده منها في مجال تحقيق التنمية المستدامة وتحريك عجلة النمو خصوصا في بلد الباحث.
واكدت لجنه التحكيم أن الباحث الرفاعي أستحق المرتبه الأولى على مستوى جامعة ميسور في هذا التخصص كما تم منحه من خلال رسالته العلمية الميدالية الذهبية عن جداره وإستحقاق .
ويعد حصول الباحث اليمني نوفل الرفاعي على هذه الدرجة المتقدمة في الدراسات العليا محل فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن الذي يأمل فيهم تحقيق نهضته وبناءه على أسس علمية تحقق طموحات وأمال شعبه في العيش الكريم.