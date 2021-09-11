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الأول على مستوى الجامعة.. جامعة ”ميسور“ الهندية تمنح الباحث اليمني ”نوفل الرفاعي“ الماجستير بامتياز وتوصي بطباعة أطروحته وتداولها بين الجامعات

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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منحت جامعة ميسور في الهند الباحث اليمني نوفل عبدالحميد الرفاعي درجة الماجستير بامتياز عن رسالته المقدمة في دراسات التنمية.

وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بالطرح العلمي المشفوع بالبيانات والدلائل والمقارنات المتضمنة في الرسالة.

وحثت اللجنة على أهمية طباعة الاطروحة وتداولها بين الجامعات والمراكز البحثية للاستفاده منها في مجال تحقيق التنمية المستدامة وتحريك عجلة النمو خصوصا في بلد الباحث.

واكدت لجنه التحكيم أن الباحث الرفاعي أستحق المرتبه الأولى على مستوى جامعة ميسور في هذا التخصص كما تم منحه من خلال رسالته العلمية الميدالية الذهبية عن جداره وإستحقاق .

ويعد حصول الباحث اليمني نوفل الرفاعي على هذه الدرجة المتقدمة في الدراسات العليا محل فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن الذي يأمل فيهم تحقيق نهضته وبناءه على أسس علمية تحقق طموحات وأمال شعبه في العيش الكريم.

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