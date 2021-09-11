”غروندبرغ“ يدشن مهمته بالاستماع لوجهة نظر “مسقط“ لحل الأزمة اليمنية

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قال المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ، السبت 11 سبتمبر/أيلول، إن المنظمة الدولية حريصة على الاستماع لوجهة نظر عمان حول السلام في اليمن التي تشهد حرباً منذ سبع سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء “غروندبرغ” مع مندوب عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بن عوض الحسان، بمقر وفد السلطنة في نيويورك- بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
وقالت الوكالة إن اللقاء بحث “آخر تطورات الوضع اليمني والجهود الدولية الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلد الذي مزقته الحرب”.
وأعرب "غروندبرغ" عن تقدير الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها مسقط من أجل إعادة الاستقرار في اليمن، وأكد حرص المنظمة الدولية على الاستماع لوجهة النظر العمانية في هذا الملف.
وفي الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، تسلَّم غروندبرغ مهام منصبه رسمياً كرابع مبعوث أممي إلى اليمن، وقال إنه يأمل أن يتحمل المعنيون بالأزمة اليمنية مسؤولياتهم.
وفور توليه المنصب، قال المبعوث الأممي الجديد: “سنعمل بلا هوادة سعياً لتحقيق السلام، وسنذكّر جميع المعنيين، بمسؤوليتهم المشتركة نحو مستقبل اليمن”.
كما أعرب عن تطلعه إلى “تفاعلات تتسم بالصراحة، وتشمل الجميع، وتسودها الجدية في المقام الأول، مع النظراء اليمنيين والإقليميين والدوليين”.
وفشلت الأمم المتحدة، في جمع الطرفين في مشاورات منذ ديسمبر/كانون الأول2018 التي خرجت باتفاق السويد، الذي فشلت -حتى الآن- في تطبيقه، ويحتوي على اتفاق خاص بالحديدة؛ واتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، وتفاهمات بشأن تعز.