في مؤتمره الأول بسيئون.. إشهار إتحاد قضاة اليمن

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عُقد اليوم السبت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، المؤتمر الأول لاتحاد قضاة اليمن حيث مثل الاشهار ايذانا بانتهاء مرحلة التأسيس ودخول مرحلة جديده للممارسة مهامه المهنية،.

وناقش الحاضرون النظام الأساسي واقتراح التعديلات والتوافق عليها، وفي المؤتمر تم اختيار اعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة من القضاة الحاضرون استنادا الى قواعد النظام الاساسي الذي تم اقراره. بحضور عدد من الضيوف من قيادات الدولة بوادي حضرموت والصحراء وعدد من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن نقابة المحامين بمحافظتي مأرب وحضرموت.

وقال القاضي حلمي سالم بن دهري وكيل نيابة سيئون في كلمة ترحيبية، إن هذا المؤتمر يأتي استجابة لتطلعات قضاة اليمن في إيجاد كيان موحد يعزز استقرار السلطة القضائية وهيبتها ومكانتها ويكرس دولة النظام والقانون ويدافع عن حقوق القضاة. وبدوره أشاد ممثل نقابة المحامين المحامي سامي أحمد جواس بدور القضاء في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ العدالة.

وعن القضاة المشاركين القى القاضي مجيد الجبري كلمه شكر فيها اللجنة التحضيرية على جهودهم المبذوله داعيا كافة القضاة المحافظات للمبادرة في استكمال فروع الاتحاد. من جانبه استعرض القاضي عارف المخلافي دور اللجنة التحضيرية في إعداد النظام الأساسي والترتيب لانعقاد المؤتمر ،

كما وضح الاسباب والمبررات التي تم بموجبها الدعوة لانشاء الاتحاد ككيان جامع يوحد القضاه على كلمة واحدة. إلى ذلك افتتح رئيس الجلسة القاضي محمد العريقي الجلسة الثانية مستعرضاً النظام الأساسي وطرحه للنقاش وتشكيل لجنة لصياغة النظام الأساسي بصيغته النهائية وفقاً للمقترحات والتعديلات التي تم طرحها من قبل الأعضاء وعلى ضوء ذلك تم إقرار التعديلات والتصويت بالموافقة والإقرار. تلا ذلك اختيار رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية وفقاً والنظام الأساسي وهم القضاة: القاضي طاهر الفائق القاضي حلمي بن دهري القاضي محمد عاشور بن عمرون القاضي سمية مانع القاضي مجيد الجبري القاضي هشام فضل.

كما تم اختيار رئيس وأعضاء لجنة الرقابة وفقاً لنص المادة (24) من النظام الأساسي وهم القضاة: القاضي صلاح القميري القاضي خالد سعيد باعيسى القاضي علي عبدالله شارد وفي الختام وجه القضاة أعضاء الجمعية العمومية برقية لرئيس الجمهورية تضمنت الشكر والتقدير لحرصه الدؤوب واهتمامه بالسلطة القضائية وتعزيز استقلالها وكفالة الحقوق الخاصة بها والنظر إلى ما آلت إليه السلطة القضائية.

متمنين إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق قواعد قانونية ومعايير الكفاءة. وبرقية أخرى لقيادة السلطة المحلية في وادي حضرموت والصحراء على جهودهم في إنجاح فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد قضاة اليمن.

. وعقب ذلك تم تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي للمؤتمر الأول لاتحاد قضاة اليمن وعرضه للتصويت والموافقة عليه. وأكد البيان على دعم تفعيل مؤسسات الدولة في كل مناحي الحياة، وتعزيز استقلال القضاء في المناطق المحررة لضمان حقوق المواطنين والمدنيين.

كما دعا البيان إلى إحلال السلام والاستقرار في عموم البلاد بما يتوافق مع كل خيارات استعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني للعيش بحرية وكرامة في يمن آمن ومستقر تسود فيه العدالة ويتساوى فيه الجميع أمام النظام والقانون.