جثث متفحمة وتوجيهات لإبتلاع الهزيمة.. هذا مايتكتم عليه «الحـوثي» في «صنعـاء»

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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تواصل المليشيات الحوثية الإيرانية ترحيل جثث قتلى عناصرها من ثلاجات الموتى من المستشفيات الحكومية والخاصة بالعاصمة صنعاء الى مقابرها الجماعية المنتشرة في مناطق سيطرتها .

وذكرت مصادر طبية بالعاصمة صنعاء لـ«مأرب برس» ان مئات الجثث الحوثية التي لقت مصرعها خلال الايام القليلة الماضية على يد قوات الجيش الوطني ورجال القبائل بجبهات اطراف محافظة مأرب بدأت المليشيات منذ يوم أمس الجمعة بترحيلها الى مقابر الدفن على شكل دفعات وذلك بعد ان رفضت اغلب المستشفيات على استقبال المزيد من الجثث التي لازالت تتدفق من تلك الجبهة.

واضافت المصادر ان عشرات الجثث الحوثية لم يتم التعرف على هويتها نتيجة تفحمها بصورة كاملة.

واوضحت المصادر أنه ومنذ صباح امس الجمعة وحتى عصر اليوم السبت تم ترحيل اكثر من 60 جثة حوثية من ثلاجات الموتى التابعة لمستشفى الكويت والسبعين ومستشفيات آخرى بصنعاء.

وذكرت المصادر أن باحات مستشفى الكويت الخلفية اصبحت ممتلئة بالعديد من سيارات التبريد المتكدسة بالجثث الحوثية .

مصادر أمنية في صنعاء افادت لمأرب برس اليوم السبت ان المليشيات الحوثية اصدرت توجيهات تتضمن تجزئة ترحيل الجثث الى مقابرها على شكل دفعات متفرقة ولمدة شهر وذلك هروبا من ظهور حجم خسائرها البشرية بصورة صادمة قد تدفع أسر مناصريها بسحب ما تبقى من عناصرها من جبهات القتال.