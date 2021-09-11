”سام“ تدعو ”الانتقالي الجنوبي“ لاطلاق سراح 4 طلاب اعتقلتهم مليشيا المجلس لدى وصولهم مطار عدن

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 246

دعت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية)، السبت 11 سبتمبر/أيلول، ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيًا إلى إطلاق سراح 4 طلاب يمنيين تحتجزهم قواته في عدن، جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة، ومقرها مدينة جنيف السويسرية، في بيان، نشرته على حسابها بتويتر، "ندعو المجلس الانتقالي للإفراج الفوري عن 4 طلاب تم احتجازهم أثناء مرورهم بمطار عدن يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري".

والطلاب المحتجزون حسب بيان المنظمة هم إبراهيم محمد أحمد الشهاري، وحسام منصور العريقي، وأحمد معين أحمد المداني، وحسام طارق الشيباني، وتم احتجازهم لدوى وصولهم مطار عدن الدولي من مطار الخرطوم.

ومنذ أغسطس/ آب 2019، تخضع العاصمة عدن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من جانب الإمارات.

ولفت البيان إلى أن سيارة عسكرية اعتقلت الطلاب الأربعة إضافة لسائق السيارة الذي كان ينتظرهم في المطار، حيث تم اقتيادهم إلى مقر البحث الجنائي، وبعد تواصل أهالي الطلاب توصلوا إلى معلومات تفيد بنقل أبنائهم إلى معسكر بدر المحاذي للمطار.

وشددت سام، على "ضرورة إطلاق سراح الطلاب الأربعة، بشكل فوري دون اشتراطات، لما يشكله ذلك الأمر من مخالفة واضحة لحرية التنقل والسلامة الجسدية التي كفلها القانون الدولي".

ويأتي بيان المنظمة بعد يومين من مقتل شاب يمني (يحمل جنسية أمريكية)، في إحدى النقاط الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج (جنوب)، وحظي بردود أفعال حكومية وشعبية واسعة.