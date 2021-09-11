آخر الاخبار

”سام“ تدعو ”الانتقالي الجنوبي“ لاطلاق سراح 4 طلاب اعتقلتهم مليشيا المجلس لدى وصولهم مطار عدن موضوع يجب ان يقرأ إجباريا.. استحمامك قد يتسبب في ضرر بصحة الدماغ والقلب رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل برباعي ”أردوغان“ يتباهى: تركيا باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة ومنتجاتها باتت محط أنظار العالم أمير سعودي ينفجر غاضبا: السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد ولهذا تم تأجيل زيارة ”أوستن“ للرياض الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية شاهد بالصور.. الحوثيون يحرقون مخازن الإغاثة الإنسانية بـ”المخا“ أسوشيتد برس: واشنطن تسحب منظومات ”باتريوت“ من السعودية الرواية الرسمية لإستهداف ميناء المخا وعدد الطائرات والصواريخ المستخدمة في الهجوم الدولار بأكثر من 1100.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل برباعي

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 198

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-1 في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوف الفريق هذا الصيف، "هدفين" في الدقيقتين 45+2 و62،

ومواطنه برونو فيرنانديش في الدقيقة 81، والإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة 90، فيما أحرز خافيير مانكييو هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 56.

إقراء أيضاً
ميسي ينفجر باكيا أمام الجماهير
السعودية تستعد لإطلاق أول دوري نسائي في المملكة
من رئيس أكبر دولة في العالم الى معلق رياضي على الهواء مباشرة.. تعرف عليه
طاهي رونالدو السابق يكشف أسراره الغذائية
رونالدو يكشف لماذا قرر منع والدته من حضور المباريات التي يشارك فيها
البرتغال تهزم أذربيجان بثلاثية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس