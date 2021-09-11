رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل برباعي

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تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-1 في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل ثلاثية يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوف الفريق هذا الصيف، "هدفين" في الدقيقتين 45+2 و62،
ومواطنه برونو فيرنانديش في الدقيقة 81، والإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة 90، فيما أحرز خافيير مانكييو هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 56.