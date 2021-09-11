”أردوغان“ يتباهى: تركيا باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة ومنتجاتها باتت محط أنظار العالم

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت 11 سبتمبر/أيلول، إن تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، باتت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام الـ26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين (موصياد) الذي انعقد، السبت في مدينة اسطنبول.
وأوضح أردوغان أنه من الممكن رؤية تأثير تركيا في كافة أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز.
وأكد أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، رغم كافة العراقيل، وأن المنتجات التركية باتت محط أنظار العالم.
وتابع قائلا: "تركيا باتت تصنع مسيّراتها المزودة بالأسلحة، وهذا النوع من السلاح رفع موقع تركيا في الترتيب العالمي".
وعن أجندة أعماله الأسبوع القادم، صرح أردوغان أنه سيتوجه إلى ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أردوغان أنه سيفتتح خلال تواجده في نيويورك، البيت التركي المكون من 36 طابقا والمواجه لمبنى الأمم المتحدة.
ويضم البيت التركي الجديد المكاتب التابعة للبعثة التركية الدائمة في الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك، إضافة إلى قاعات مؤتمرات واحتفالات ومدرج كبير.