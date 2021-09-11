آخر الاخبار

”سام“ تدعو ”الانتقالي الجنوبي“ لاطلاق سراح 4 طلاب اعتقلتهم مليشيا المجلس لدى وصولهم مطار عدن موضوع يجب ان يقرأ إجباريا.. استحمامك قد يتسبب في ضرر بصحة الدماغ والقلب رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل برباعي ”أردوغان“ يتباهى: تركيا باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة ومنتجاتها باتت محط أنظار العالم أمير سعودي ينفجر غاضبا: السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد ولهذا تم تأجيل زيارة ”أوستن“ للرياض الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية شاهد بالصور.. الحوثيون يحرقون مخازن الإغاثة الإنسانية بـ”المخا“ أسوشيتد برس: واشنطن تسحب منظومات ”باتريوت“ من السعودية الرواية الرسمية لإستهداف ميناء المخا وعدد الطائرات والصواريخ المستخدمة في الهجوم الدولار بأكثر من 1100.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء

”أردوغان“ يتباهى: تركيا باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة ومنتجاتها باتت محط أنظار العالم

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول
عدد القراءات 346

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت 11 سبتمبر/أيلول، إن تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، باتت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام الـ26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين (موصياد) الذي انعقد، السبت في مدينة اسطنبول.

وأوضح أردوغان أنه من الممكن رؤية تأثير تركيا في كافة أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز.

وأكد أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، رغم كافة العراقيل، وأن المنتجات التركية باتت محط أنظار العالم.

وتابع قائلا: "تركيا باتت تصنع مسيّراتها المزودة بالأسلحة، وهذا النوع من السلاح رفع موقع تركيا في الترتيب العالمي".

وعن أجندة أعماله الأسبوع القادم، صرح أردوغان أنه سيتوجه إلى ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أردوغان أنه سيفتتح خلال تواجده في نيويورك، البيت التركي المكون من 36 طابقا والمواجه لمبنى الأمم المتحدة.

ويضم البيت التركي الجديد المكاتب التابعة للبعثة التركية الدائمة في الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك، إضافة إلى قاعات مؤتمرات واحتفالات ومدرج كبير.

إقراء أيضاً
أمير سعودي ينفجر غاضبا: السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد ولهذا تم تأجيل زي
بعد مرور 20 عاما.. من هو العقل المدبر لهجمات 11سبتمبر وماذا حل به؟
تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة ميقاتي بعد عام من التناحر السياسي
السعودية تمدد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً بلا مقابل حتى هذا الموعد
بمن فيهم زعيم كتائب الأقصى قوات الإحتلال الإسرائيلي تعلن القبض على 2أخرين الفا
بينهم جورج قرداحي وزيراً للإعلام.. من أبرز وجوه حكومة لبنان الجديدة؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس