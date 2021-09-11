شاهد بالصور.. الحوثيون يحرقون مخازن الإغاثة الإنسانية بـ”المخا“

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قال مصدر عسكري، السبت 11 سبتمبر/أيلول، إن استهداف جماعة الحوثي لميناء "المخا" بمحافظة تعز (جنوب غرب)، تسبب في أضرار كبيرة لمخازن الإغاثة الإنسانية، دون وقوع خسائر بشرية.
جاء ذلك على لسان العقيد وضاح الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تابعة للحكومة)، في حديث للأناضول.
وفي وقت سابق السبت، استهدف الحوثيون ميناء المخا، بأربعة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة، وفق بيان صادر عن الإعلام العسكري للجيش اليمني.
وقال الدبيش، إن "استهداف جماعة الحوثي لميناء المخا، لم يخلف أي خسائر بشرية، لكنه أحدث أضرارا بالغة في مخازن المساعدات الإغاثية".
وأردف: "تسبب القصف في احتراق مخازن الإغاثة الإنسانية، المحتوية على عشرات الآلاف من السلل الغذائية التي كانت في طريقها للتوزيع على الأسر الفقيرة".
وأشار أن "قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرتين من مجموع الطائرات الثلاث المهاجمة"، دون مزيد من التوضيحات.
ويتقاسم الجيش والحوثيون السيطرة على تعز، ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، فيما تسيطر قوات "طارق صالح" المدعومة إماراتيا على مدينة المخا (المنفذ البحري للمحافظة) ومينائها منذ سنوات.