”سام“ تدعو ”الانتقالي الجنوبي“ لاطلاق سراح 4 طلاب اعتقلتهم مليشيا المجلس لدى وصولهم مطار عدن موضوع يجب ان يقرأ إجباريا.. استحمامك قد يتسبب في ضرر بصحة الدماغ والقلب رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل برباعي ”أردوغان“ يتباهى: تركيا باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة ومنتجاتها باتت محط أنظار العالم أمير سعودي ينفجر غاضبا: السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد ولهذا تم تأجيل زيارة ”أوستن“ للرياض الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية شاهد بالصور.. الحوثيون يحرقون مخازن الإغاثة الإنسانية بـ”المخا“ أسوشيتد برس: واشنطن تسحب منظومات ”باتريوت“ من السعودية الرواية الرسمية لإستهداف ميناء المخا وعدد الطائرات والصواريخ المستخدمة في الهجوم الدولار بأكثر من 1100.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء
كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، السبت 11 سبتمبر/أيلول، أن الولايات المتحدة سحبت في الأسابيع الأخيرة بطاريات صواريخ "باتريوت" من السعودية.
وقالت الوكالة إن صورة فضائية التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأمريكية الخاصة تظهر أن الولايات المتحدة سحبت، في الأسابيع الأخيرة، بعض منظوماتها الدفاعية المتطورة بما فيها بطاريات صواريخ "باتريوت" من السعودية، رغم مواصلة الحوثيين هجماتهم على المملكة.
وأضافت الوكالة أن سحب الأنظمة الدفاعية من قاعدة الأمير سلطان الجوية خارج الرياض "جاء في الوقت الذي يراقب فيه حلفاء أمريكا من دول الخليج بقلق الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان".
وبحسب الوكالة، فإن صورة تم التقاطها في أواخر أغسطس/ آب الماضي تظهر أن بعض هذه البطاريات سحبت من الموقع، مع استمرار أنشطة وتحركات مركبات فيه.
وتابعت الوكالة أن صورة جديدة عالية الدقة التقطتها شركة "بلانيت لابز" أمس الجمعة تظهر أن منصات تلك البطاريات في الموقع أصبحت خالية دون رصد أي أنشطة فيه.
ونقلت الوكالة عن الباحث كريستيان أولريشسن، قوله: "من وجهة النظر السعودية، يرون(السعوديون) الآن أوباما وترامب وبايدن - ثلاثة رؤساء متعاقبين - يتخذون قرارات تدل إلى حد ما على التخلي".
واستضافت قاعدة الأمير سلطان الجوية عدة آلاف من القوات الأمريكية عقب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة عام 2019 على شركة أرامكو السعودية.
وفي يونيو / حزيران الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ إدارة الرئيس جو بايدن قررت تقليص كبير لعدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ(باتريوت) في الشرق الأوسط.
وقالت إن الإدارة الأمريكية قررت "سحب 8 بطاريات باتريوت من العراق والكويت والأردن والسعودية".
وأرجعت الصحيفة القرار إلى رغبة واشنطن في "إعادة تنظيم تواجدها العسكري للتركيز على الصين وروسيا".