الرواية الرسمية لإستهداف ميناء المخا وعدد الطائرات والصواريخ المستخدمة في الهجوم

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استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم السبت، ميناء المخا غرب محافظة تعز، بأربعة صواريخ و 3 طائرات مسيرة تسببت بالحاق أضرار في البنية التحتية للميناء.
وقال مدير الميناء الدكتور عبد الملك الشرعبي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن المليشيات الحوثية الاجرامية استهدفت الميناء بواسطة 4 صواريخ و3 طائرات مسيرة مما أدى الى اشتعال النار في صهاريج وهناجر الميناء والحق القصف أضرار متعددة داخل الميناء ولم ينجم عنه خسائر بشرية".
وأضاف " أن الترتيبات كانت جارية اليوم لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمي بحضور وفد حكومي من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية".
واكد الشرعبي، أن قصف الميناء المدني يعد عملاً إجرامياً من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً والتي تسعى الى وقف وتعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الاضرار الناجمة عن الحرب التي اشعلتها المليشيات وبداية استقبال السفن التجارية.