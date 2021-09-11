الدولار بأكثر من 1100.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:
في صنعاء
شراء الدولار 599
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.20
بيع السعودي 158.40
في عدن
شراء الدولار 1100
بيع الدولار 1105
شراء السعودي 290
بيع السعودي 293