الدولار بأكثر من 1100.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:

في صنعاء

شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.40

في عدن

شراء الدولار 1100

بيع الدولار 1105

شراء السعودي 290

بيع السعودي 293