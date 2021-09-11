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الدولار بأكثر من 1100.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:

في صنعاء

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.40

 في عدن

 شراء الدولار 1100

بيع الدولار 1105

شراء السعودي 290

بيع السعودي 293

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