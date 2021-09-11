شاهد.. صور اولية للقصف الحوثي الذي استهدف ميناء المخا

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قال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، ان مليشيات الحوثي استهدفت البنية التحتية لميناء المخا بأربعة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل فيه.
وتحدثت مصادر متطابقة عن وقوع خسائر مادية في الميناء دون وقوع خسائر بشرية.