موقف روسي من اليمن في مجلس الأمن

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، إن بلاده ستعمل بنشاط على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن.
وأضاف: نحن مقتنعون بأن وساطة الأمم المتحدة ستكون قادرة على التوفيق بين العديد من الجهات المتصارعة في المشهد اليمني.
وبين أن الدول الإقليمية هي الأخرى يمكن أن تلعب دورًا ذات مغزى؛ ونحن مستعدون دائمًا لدعم مدخلاتهم البناءة.
وقال إن بلاده ترى أن الجمود في عملية السلام أدى إلى جولة جديدة من التصعيد في الجبهات، بما في ذلك مأرب، وتكثيف الهجمات الجوية على أراضي المملكة العربية السعودية.