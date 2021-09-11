هجوم حوثي بـ”المشجح“

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تصدت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، في الساعات الماضية لهجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة المشجع غربي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة المشجع إثر هجوم حوثي، تمكنت قوات الجيش والمقاومة خلالها من التصدي للهجوم وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة.
وحسب المصادر فإن عدد من مسلحي الحوثي لقو مصرعهم في المواجهات فيما أصيب آخرون، إضافة إلى خسائر تكبدتها المليشيا في العتاد.
ومنذ نحو أسبوعين كثفت مليشيا الحوثي المدعوم من إيران، هجماتها على أطراف مأرب بهدف إحداث اختراق ميداني لصالحها، إلاّ أن تلك الهجمات باءت جميعها بالفشل وفق بيانات للجيش.