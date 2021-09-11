ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء المخا بـ 3 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة تزامنا مع بدء تشغيل الميناء المتوقف منذ أكثر من 6 سنوات

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت القوات المشتركة التي تسيطر على ميناء المخا، السبت 11 سبتمبر/أيلول، إن ميليشيا الحوثي استهدفت الميناء بثلاثة صواريخ باليستية وست طائرات مسيرة.

واكدت القوات المشتركة في بيان لها، إن الميليشيا استهدفت "البنية التحتية لميناء المخا بعدد ثلاثة صواريخ وست طائرات مسيرة بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل فيه".

وأضاف البيان أن "طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مخزن المساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية (قوات طارق صالح)، كانت تحوي كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وقال "الدبيش" للمصدر أونلاين، إن الهجوم "أوقع خسائر مادية فقط، ولم يكن هناك خسائر بشرية"، مضيفاً أن "الدفاعات الجوية للقوات المشتركة أسقطت طائرتين مسيرتين".

وكان الميناء الاستراتيجي الواقع غربي مدينة تعز قد استأنف نشاطه التجاري قبل أسابيع، بعد توقف دام لأكثر من ست سنوات، بعد تحريره من ميليشيا الحوثي مطلع العام 2017.