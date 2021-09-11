فعالية دولية بشأن اليمن أواخر الشهر الجاري برعاية أممية

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة، أنها بصدد عقد فعالية رفيعة المستوى بشأن اليمن، نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقالت نائبة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "غادة الطاهر مضاوي" في إحاطتها عن الوضع الإنساني في اليمن خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مساء الجمعة، "في 22 سبتمبر، سيعقد حدث جانبي رفيع المستوى بشأن اليمن على هامش الجمعية العامة".



وأضافت، أن الفعالية سيشارك في استضافتها "الاتحاد الأوروبي والسويد، وسويسرا، وستكون فرصة رئيسية لمناقشة تحديات الحماية وحشد الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد".



وتابعت: خلال الحدث، سيتمكن المانحون أيضًا من الإعلان عن مساهمات جديدة منذ مؤتمر التعهدات رفيع المستوى في أوائل مارس.



وتطرقت مضاوي في إحاطتها إلى المعاناة التي يواجهها النازحون جراء تصاعد الأعمال القتالية والفيضانات والتغييرات المناخية، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الأطفال والنساء.



ودعت المانحين إلى زيادة تموليهم لخطة الاستجابة الإنسانية للتغلب على الأزمة الانسانية في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة انسانية على مستوى العالم.



وكشفت مضاوي أن الأمم المتحدة تلقت أكثر من 1.9 مليار دولار حتى الآن هذا العام - 50 في المائة من إجمالي احتياجاتها، المقدرة بنحو 3.8 مليار دولار، لإنقاذ حوالي 16 مليون شخص خلال عام 2021.