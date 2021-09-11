طيران التحالف يدك مواقع المليشيات الحوثية المهاجمة في مأرب وأنباء عن مصرع قيادي بارز و مقرب من زعيم المليشيات ثلاثة صحفيين يمنيين في المنفى يواجهون تهديدات بالقتل ظهور هذه العلامة في بطنك تدل على أنك مصاب بمرض خطير نجاح عملية تبادل جثامين بين قيادة المحور و المليشيات الحوثية في الضالع تحذير طبي هام وخطير من استنشاق البخور لمدة تتجاوز 10 دقائق سيول جارفة بـ”قبيطة لحج“ تقطع الطرق وتوقف حركة التجارة وتجرف الشاحنات (صور) السعودية تمدد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً بلا مقابل حتى هذا الموعد النفط يصعد إلى أرقام غير مسبوقة بفضل نقص الأمدادات الأمريكية إحباط هجوم للمليشيات الحوثية ومصرع 4 وجرح أخرين بينهم قيادي بارز أبو محفوظ مهندس نهب الأموال ومحرك سلطات الميليشيات في صنعاء
قالت منظمة مراسلون بلاحدود، الجمعة، إن ثلاثة صحفيين يمنيين تلقوا تهديدات بالقتل من سلطات محافظة حضرموت على خلفية منشورات تندد بالفساد.
وقالت المنظمة في بيان لها، أن الصحفيين اليمنيين المنحدرين من محافظة حضرموت (محمد بو صالح الشرفي وصبري بن مخاشن ومحمد عبدالوهاب اليزيدي) تلقوا تهديدات بالقتل من قبل مسؤول عسكري بالمنطقة الواقعة شرقي اليمن.
وتابعت أن المسؤول العسكري نشر في 30 أغسطس الماضي، صور الإعلاميين الثلاثة على مجموعة في موقع فيسبوك تضم أكثر من 34 ألف عضو ومعها رسالة تدعو إلى اغتيالهم: "رصاصة واحدة تساوي أكثر من مرتزق يخون بلاده".
ونوهت المنظمة الدولية، إلى أن التهديدات التي تلاقها الصحفيون الثلاثاء جاء على خلفية قضايا نشر ندد خلالها الصحفيون بفساد بعض المسؤولين في المحافظة، وذلك من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل البيان عن صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، القول: "إننا ندين بشدة هذه التهديدات التي تطال صحفيين مستقلين"، داعية السلطة المحلية إلى "أن تكون قدوة في معاملتها للفاعلين الإعلاميين، وألا تساهم في تدهور بيئة عملهم بما يجعل من المستحيل عليهم العودة إلى بلادهم".
يُذكر أن اليمن يقبع في المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.