نجاح عملية تبادل جثامين بين قيادة المحور و المليشيات الحوثية في الضالع

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نجحت جهود وساطة محلية بالتنسيق مع قيادة جبهات الضالع ممثلة بقيادة العمليات المشتركة والمحور، الخميس 9 سبتمبر، في تحرير 17 جثمان شهيد من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية كانوا قد ارتقوا في مواجهات ميدانية سابقة مع المليشيات الحوثية في المعارك الدائرة شمال الضالع.
وقالت مصادر محلية، إن عملية التبادل تمت، مساء الخميس، بعد جهود بُذلت خلال الأيام الماضية من قبل وساطة محلية، تم فيها تحرير 17 جثمانا لشهداء من أبناء القوات الجيش والمقاومة مقابل 27 جثة تابعة للمليشيات الحوثية، وقد تمت العملية في نقطة الشريط الحدودي الرابط بين يافع والبيضاء.