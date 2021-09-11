النفط يصعد إلى أرقام غير مسبوقة بفضل نقص الأمدادات الأمريكية

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شهدت أسعار النفط، الجمعة، ارتفاع حيث تجاوز لبعض الوقت 73 دولارا للبرميل مدعوما بمؤشرات متزايدة على تقليص الإمدادات في الولايات المتحدة.

وارتفع خام برنت عند التسوية 1.47 دولار، بما يعادل 2.3 في المئة، إلى 72.92 دولار، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 69.72 دولار، بحسب رويترز.

وسجل الخامان مكاسب صغيرة خلال الأسبوع.

وارتفع برنت 41 في المئة هذا العام بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض التعافي في الطلب من الجائحة. يشار إلى أن أكث