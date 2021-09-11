السعودية تمدد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً بلا مقابل حتى هذا الموعد النفط يصعد إلى أرقام غير مسبوقة بفضل نقص الأمدادات الأمريكية إحباط هجوم للمليشيات الحوثية ومصرع 4 وجرح أخرين بينهم قيادي بارز أبو محفوظ مهندس نهب الأموال ومحرك سلطات الميليشيات في صنعاء بمن فيهم زعيم كتائب الأقصى قوات الإحتلال الإسرائيلي تعلن القبض على 2أخرين الفارين من جلبوع الكشف عن سبب أكبر كارثة في تاريخ الأرض النفط يرتفع أكثر من 2%.. وبرنت يسجل 72.74 دولار للبرميل بينهم جورج قرداحي وزيراً للإعلام.. من أبرز وجوه حكومة لبنان الجديدة؟ قوات الاحتلال تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع قيادات الدولة ووزراء الحكومة ينتصرون لـ”السنباني“.. تفاعل رسمي وشعبي وحقوقي واسع وحزم حكومي غير مسبوق مع جريمة ”الانتقالي الجنوبي“ بحق الشاب العائد من أمريكا والمجلس يعترف ويفند افتراءات ”الجاسوسية“
شهدت أسعار النفط، الجمعة، ارتفاع حيث تجاوز لبعض الوقت 73 دولارا للبرميل مدعوما بمؤشرات متزايدة على تقليص الإمدادات في الولايات المتحدة.
وارتفع خام برنت عند التسوية 1.47 دولار، بما يعادل 2.3 في المئة، إلى 72.92 دولار، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 69.72 دولار، بحسب رويترز.
وسجل الخامان مكاسب صغيرة خلال الأسبوع.
وارتفع برنت 41 في المئة هذا العام بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض التعافي في الطلب من الجائحة. يشار إلى أن أكث