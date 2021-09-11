السعودية تمدد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً بلا مقابل حتى هذا الموعد النفط يصعد إلى أرقام غير مسبوقة بفضل نقص الأمدادات الأمريكية إحباط هجوم للمليشيات الحوثية ومصرع 4 وجرح أخرين بينهم قيادي بارز أبو محفوظ مهندس نهب الأموال ومحرك سلطات الميليشيات في صنعاء بمن فيهم زعيم كتائب الأقصى قوات الإحتلال الإسرائيلي تعلن القبض على 2أخرين الفارين من جلبوع الكشف عن سبب أكبر كارثة في تاريخ الأرض النفط يرتفع أكثر من 2%.. وبرنت يسجل 72.74 دولار للبرميل بينهم جورج قرداحي وزيراً للإعلام.. من أبرز وجوه حكومة لبنان الجديدة؟ قوات الاحتلال تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع قيادات الدولة ووزراء الحكومة ينتصرون لـ”السنباني“.. تفاعل رسمي وشعبي وحقوقي واسع وحزم حكومي غير مسبوق مع جريمة ”الانتقالي الجنوبي“ بحق الشاب العائد من أمريكا والمجلس يعترف ويفند افتراءات ”الجاسوسية“
لقي 4 مسلحين حوثيين مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادي، في إحباط القوات المشتركة لتحركات الميليشيات جنوبي الحديدة بالساحل الغربي اليمني.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدات الاستطلاع بالقوات المشتركة رصدت تحركات لمجاميع مسلحة حوثية في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، حاولت التقدم صوب خطوط التماس.
وأضافت المصادر أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت التحركات الحوثية بالأسلحة المناسبة وأحبطتها على الفور، محققة إصابات دقيقة في صفوف الميليشيات. وأكدت أن 4 مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي بارز يدعى ( أبو شموخ ) تعرض لإصابة قاتلة، فضلا عن تدمير طقم عسكري وعلى متنه ذخائر وأسلحة تابعة لعناصر الميليشيات.
وأوضحت المصادر أن من تبقى من عناصر الميليشيات لاذ بالفرار تاركين جثث القتلى الحوثيين، وفق ما نقله إعلام القوات المشتركة.
إلى ذلك، أصيب مواطن من أهالي مدينة حيس، جنوبي الحديدة، برصاص ميليشيات الحوثي جراء استهدافها للأحياء السكنية في المدينة.
وقالت مصادر محلية إن المواطن، محمد فؤاد متيلة، أصيب برصاصة حوثية اخترقت بطنه وخرجت من الظهر أثناء تواجده في الشارع العام وسط المدينة.
وأفادت أن الأهالي أسعفوا المواطن المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة، وأجريت له الإسعافات الأولية ليتم نقله بعدها إلى المستشفى الميداني في الخوخة لاستكمال العلاج.
وتواصل ميليشيات الحوثي جرائمها الوحشية بحق المدنيين باستهداف وقصف الأحياء والقرى السكنية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين منذ بدء سريان الهدنة الأممية في ديسمبر 2018.
وأعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس، عن إسقاط دفاعاتها الجوية، طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية في مأرب وصعدة