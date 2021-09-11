الكشف عن سبب أكبر كارثة في تاريخ الأرض النفط يرتفع أكثر من 2%.. وبرنت يسجل 72.74 دولار للبرميل بينهم جورج قرداحي وزيراً للإعلام.. من أبرز وجوه حكومة لبنان الجديدة؟ قوات الاحتلال تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع قيادات الدولة ووزراء الحكومة ينتصرون لـ”السنباني“.. تفاعل رسمي وشعبي وحقوقي واسع وحزم حكومي غير مسبوق مع جريمة ”الانتقالي الجنوبي“ بحق الشاب العائد من أمريكا والمجلس يعترف ويفند افتراءات ”الجاسوسية“ "طالبان" تكشف مخبأ أمر الله صالح في بنجشير وأنباء عن إعدام شقيقه المعركة التي حسمتها طالبان بقوة خاطفة وأثارت غضب إيران انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية.. الدولار يكسر حاجز 1100 والسعودي يسجل 300 والمركزي يوقف العمليات المصرفية (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف) ميسي ينفجر باكيا أمام الجماهير تعرف على صفقة الوليد بن طلال مع بيل غيتس العملاقة
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة، عقب هبوطها في بداية التعاملات، وسط توقعات بتخفيض منظمة «أوبك» تقديرات الطلب على الخام خلال 2022، بضغط انتشار سلالة «دلتا».
وصعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 2.1 بالمائة، بمكاسب 1.40 دولار، عند مستوى 69.54 دولار للبرميل، بحلول الساعة 3:45 مساء بتوقيت جرينتش. كما زاد سعر عقود خام برنت القياسي تسليم نوفمبر المقبل بأكثر من 1.8 بالمائة، رابحاً 1.3 دولار، عند مستوى 72.74 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط هبطت بالتعاملات الصباحية إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مع إعلان الصين إطلاق خطة للسحب من احتياطيات النفط الحكومية، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.15 دولار أو 1.6 % لتبلغ عند التسوية 71.45 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.7 % إلى 68.14 دولار.