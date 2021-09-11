النفط يرتفع أكثر من 2%.. وبرنت يسجل 72.74 دولار للبرميل

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة، عقب هبوطها في بداية التعاملات، وسط توقعات بتخفيض منظمة «أوبك» تقديرات الطلب على الخام خلال 2022، بضغط انتشار سلالة «دلتا».

وصعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 2.1 بالمائة، بمكاسب 1.40 دولار، عند مستوى 69.54 دولار للبرميل، بحلول الساعة 3:45 مساء بتوقيت جرينتش. كما زاد سعر عقود خام برنت القياسي تسليم نوفمبر المقبل بأكثر من 1.8 بالمائة، رابحاً 1.3 دولار، عند مستوى 72.74 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط هبطت بالتعاملات الصباحية إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مع إعلان الصين إطلاق خطة ‏للسحب من احتياطيات النفط الحكومية، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.15 دولار أو 1.6 % لتبلغ عند التسوية 71.45 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.7 % إلى 68.14 دولار.