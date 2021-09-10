قوات الاحتلال تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع

الجمعة 10 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، اثنين من الأسرى الستة المتحررين من سجن جلبوع.

وأفادت قناة “كان” العبرية، أنه تم إلقاء القبض على أسيرين، فى مدينة الناصرة بأراضى 48 وهما: “محمود العارضة – يعقوب قادري”.