الفنانة ياسمين عبد العزيز تكشف بعد تعافيها عن تفاصيل خاصة مرت بها

الجمعة 10 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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وجهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، اليوم الجمعة، رسالة إلى جمهورها، كشفت فيها تفاصيل عن الأزمة الصحية الصعبة التي تعرضت لها مؤخرا.

وقالت ياسمين عبد العزيز في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك": "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا". وطمأنت الفنانة المصرية جمهورها بأن حالتها الصحية تحسنت كثيرا، وتعافت من الأزمة التي ألمت بها.

وأكدت ياسمين عبد العزيز أنه رغم "الصعب" الذي مرت به في أزمتها الأخيرة إلا أن دعم محبيها كان يهون عليها دائما. وكشفت الفنانة المصرية عن تفاصيل تلك الأزمة، قائلة: "كفايه إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا".

ومضت مستدركة: "لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله".

وفي نهاية منشورها، توجهت ياسمين عبد العزيز بالشكر لجمهورها في مصر والوطن العربي، مؤكدة بالقول: "عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم".